Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Потягнув на річку й змусив купатись голою. На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну
Терміново
Вдарили по об’єкту інфраструктури: росіяни вночі запустили по Миколаєву балістичні ракети
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

СБУ викрила киянку, яка поширила відео роботи ППО під час ракетного удару по столиці

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

У Києві правоохоронці викрили жінку, яка поширювала у месенджері матеріали про роботу Протиповітряної оборони та розташування Збройних сил.

Про це повідомляють у пресслужбі Київської міської прокуратури та СБУ.

За даними слідства, 34-річній мешканці Києва повідомили про підозру в поширенні несанкціонованої інформації про розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану.

– У травні 2023 року підозрювана зняла на власний мобільний телефон та поширила у месенджері розташування ЗСУ та направлення систем ППО, а також результат ураження повітряних цілей, чим завдала загрози інформаційній безпеці людей та національній безпеці держави, – повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисниці. За місцем проживання фігурантки правоохоронці провели невідкладний обшук та вилучили мобільний. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

У прокуратурі зазначають, що раніше відносно близької родички підозрюваної в межах іншого кримінального провадження прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за аналогічним фактом, вчиненим в інший період часу.

Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео й фотоматеріали про діяльність Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів. Їхнє поширення розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.

Читайте також
Хотів зірвати контрнаступ ЗСУ під Бахмутом: СБУ затримала інформатора РФ
СБУ викрила киянку, яка поширила відео роботи ППО під час ракетного удару по столиці

агенти Кремля, Прокуратура, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Віддав наказ бомбити Вінницю: СБУ викрила командувача Чорноморського флоту РФ
СБУ викрила киянку, яка поширила відео роботи ППО під час ракетного удару по столиці
Допомагав захопити Сєвєродонецьк, а потім втік до Закарпаття. СБУ затримала агента ФСБ
СБУ викрила киянку, яка поширила відео роботи ППО під час ракетного удару по столиці
Хотів зірвати контрнаступ ЗСУ під Бахмутом: СБУ затримала інформатора РФ
СБУ викрила киянку, яка поширила відео роботи ППО під час ракетного удару по столиці
Мали використати 10 кг пластиду. СБУ перехопила розмови агентів ФСБ, які готували теракти на Запоріжжі
СБУ викрила киянку, яка поширила відео роботи ППО під час ракетного удару по столиці
Закликав до захоплення України: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Черкащини
СБУ викрила киянку, яка поширила відео роботи ППО під час ракетного удару по столиці
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (12.07.2023)
СБУ викрила киянку, яка поширила відео роботи ППО під час ракетного удару по столиці
Остання крапля, яка переконає запросити Україну: виставка Russian War Crimes у центрі Вільнюса
СБУ викрила киянку, яка поширила відео роботи ППО під час ракетного удару по столиці
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (12.07.2023)
СБУ викрила киянку, яка поширила відео роботи ППО під час ракетного удару по столиці
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (12.07.2023)
СБУ викрила киянку, яка поширила відео роботи ППО під час ракетного удару по столиці
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь