СБУ викрила киянку, яка поширила відео роботи ППО під час ракетного удару по столиці

У Києві правоохоронці викрили жінку, яка поширювала у месенджері матеріали про роботу Протиповітряної оборони та розташування Збройних сил.

Про це повідомляють у пресслужбі Київської міської прокуратури та СБУ.

За даними слідства, 34-річній мешканці Києва повідомили про підозру в поширенні несанкціонованої інформації про розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану.

– У травні 2023 року підозрювана зняла на власний мобільний телефон та поширила у месенджері розташування ЗСУ та направлення систем ППО, а також результат ураження повітряних цілей, чим завдала загрози інформаційній безпеці людей та національній безпеці держави, – повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисниці. За місцем проживання фігурантки правоохоронці провели невідкладний обшук та вилучили мобільний. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

У прокуратурі зазначають, що раніше відносно близької родички підозрюваної в межах іншого кримінального провадження прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за аналогічним фактом, вчиненим в інший період часу.

Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео й фотоматеріали про діяльність Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів. Їхнє поширення розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.

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