Нічна атака на Київ: у чотири райони столиці викликали екстрені служби
У Києві пролунали звуки вибухів під час атаки дронів та повітряної тривоги.
Про серію вибухів повідомили кореспонденти Фактів ICTV зі столиці.
Водночас у КМВА повідомили, що вибухи, ймовірно, пов’язані з роботою ППО на підступах до Києва, в Київській області.
Згодом у КМВА підтвердили, що протиповітряна оборона працює вже і в Києві.
– Внаслідок повітряної атаки на Київ, станом на 01:39 в Соломянський р-н столиці зафіксовано ймовірне падіння уламків. Пошкодження та постраждалі уточняються. Екстрені служби виїхали на місце пригоди. Інформація уточнюється, – повідомили у КМВА.
Також, в КМА повідомили, що внаслідок повітряної атаки на Київ зафіксовано ймовірне падіння уламків: в Шевченківському районі на 5-й поверх багатоповерхового житлового будинку та в Дарницькому районі, попередньо на технічний поверх багатоповерхового житлового будинку.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що екстрені служби були викликані у всі згадані райони, а також у Подільський район міста. Він також пообіцяв надати більше подробиць пізніше.
– У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків, сталося руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху. Попередньо, є травмовані, – ідеться у повідомленні.
Також у Шевченківському районі сталось загоряння на балконі багатоквартирного будинку, написав Кличко.
Переглянути, де в Україні працює повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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