Нічна атака на Київ: у чотири райони столиці викликали екстрені служби

У Києві пролунали звуки вибухів під час атаки дронів та повітряної тривоги.

Про серію вибухів повідомили кореспонденти Фактів ICTV зі столиці.

Водночас у КМВА повідомили, що вибухи, ймовірно, пов’язані з роботою ППО на підступах до Києва, в Київській області.

Згодом у КМВА підтвердили, що протиповітряна оборона працює вже і в Києві.

– Внаслідок повітряної атаки на Київ, станом на 01:39 в Соломянський р-н столиці зафіксовано ймовірне падіння уламків. Пошкодження та постраждалі уточняються. Екстрені служби виїхали на місце пригоди. Інформація уточнюється, – повідомили у КМВА.

Також, в КМА повідомили, що внаслідок повітряної атаки на Київ зафіксовано ймовірне падіння уламків: в Шевченківському районі на 5-й поверх багатоповерхового житлового будинку та в Дарницькому районі, попередньо на технічний поверх багатоповерхового житлового будинку.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що екстрені служби були викликані у всі згадані райони, а також у Подільський район міста. Він також пообіцяв надати більше подробиць пізніше.

– У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків, сталося руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху. Попередньо, є травмовані, – ідеться у повідомленні.

Також у Шевченківському районі сталось загоряння на балконі багатоквартирного будинку, написав Кличко.

Переглянути, де в Україні працює повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 505-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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