В окупованому Донецьку на заводі Топаз пролунав вибух: що відомо
В окупованому Донецьку в районі заводу Топаз пролунали потужні вибухи, над містом підіймається чорний дим.
Про це повідомляють у соцмережах.
Місцеві жителі опублікували низку фото з роботою ворожої ППО над Донецьком.
Завод Топаз розробляв і виготовляв складні радіотехнічні системи та комплекси, зокрема комплекси дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем протиповітряної оборони.
Також у соцмережах публікують фотографії решток ракети, яка впала у мікрорайоні Азотний.
Нагадаємо, що 6 липня у Донецьку також було гучно – лунали вибухи. Димілося в кількох районах.
Фото із соцмереж
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