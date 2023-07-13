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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В окупованому Донецьку на заводі Топаз пролунав вибух: що відомо

В окупованому Донецьку на заводі Топаз пролунав вибух: що відомо

В окупованому Донецьку в районі заводу Топаз пролунали потужні вибухи, над містом підіймається чорний дим.

Про це повідомляють у соцмережах.

Місцеві жителі опублікували низку фото з роботою ворожої ППО над Донецьком.

Завод Топаз розробляв і виготовляв складні радіотехнічні системи та комплекси, зокрема комплекси дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем протиповітряної оборони.

Також у соцмережах публікують фотографії решток ракети, яка впала у мікрорайоні Азотний.

Нагадаємо, що 6 липня у Донецьку також було гучно – лунали вибухи. Димілося в кількох районах.

Фото із соцмереж

Вибух, Донецьк
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