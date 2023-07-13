Знищено всі 20 Шахедів та два Калібри – Повітряні сили про нічний обстріл
Уночі 13 липня сили протиповітряної оборони успішно знищили всі 20 іранських дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 та дві крилаті ракети Калібр.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Шахеди цієї ночі летіли з двох напрямків – із району російського Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край, східне узбережжя Азовського моря) та Курська.
Калібри окупанти запустили з Чорного моря.
Атакували росіяни вночі й балістичною ракетою типу Іскандер-М із району Джанкоя із поки що окупованого Криму, однак, як зауважив Юрій Ігнат, проти балістики Україні поки бракує засобів.
– Так, у нас є системи Patriot, але очікуємо інших, – наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.
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