Знищено всі 20 Шахедів та два Калібри – Повітряні сили про нічний обстріл

Уночі 13 липня сили протиповітряної оборони успішно знищили всі 20 іранських дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 та дві крилаті ракети Калібр.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Шахеди цієї ночі летіли з двох напрямків – із району російського Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край, східне узбережжя Азовського моря) та Курська.

Калібри окупанти запустили з Чорного моря.

Атакували росіяни вночі й балістичною ракетою типу Іскандер-М із району Джанкоя із поки що окупованого Криму, однак, як зауважив Юрій Ігнат, проти балістики Україні поки бракує засобів.

– Так, у нас є системи Patriot, але очікуємо інших, – наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 505-ту добу.

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