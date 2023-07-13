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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Знищено всі 20 Шахедів та два Калібри – Повітряні сили про нічний обстріл

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 13 липня сили протиповітряної оборони успішно знищили всі 20 іранських дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 та дві крилаті ракети Калібр.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Шахеди цієї ночі летіли з двох напрямків – із району російського Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край, східне узбережжя Азовського моря) та Курська.

Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край

Курськ

Калібри окупанти запустили з Чорного моря.

Атакували росіяни вночі й балістичною ракетою типу Іскандер-М із району Джанкоя із поки що окупованого Криму, однак, як зауважив Юрій Ігнат, проти балістики Україні поки бракує засобів.

– Так, у нас є системи Patriot, але очікуємо інших, – наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 505-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
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