На деокупованій Миколаївщині виявили тіла двох розстріляних місцевих мешканців – Офіс генпрокурора

На Миколаївщині, на звільненій від окупантів території, правоохоронці ексгумували тіла двох цивільних людей, які були розстріляні російськими військовими.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

Як повідомили у відомстві, під час чергового огляду місцевості у селі Степове Воскресенської територіальної громади прокурори спільно зі слідчими та криміналістами виявили могили та ексгумували тіла двох місцевих мешканців – чоловіків, 20 та 34-х років. Навесні минулого року їх розстріляли військові РФ.

– Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ), – йдеться у повідомленні.

Тіла загиблих направили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження. Слідчі розшукують свідків та очевидців скоєння злочину.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Сили оборони повністю звільнили усі населені пункти Миколаївщини від окупантів, окрім Кінбурнської коси.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 506-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Джерело : Офіс генпрокурора

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