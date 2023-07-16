У Сумах пролунали вибухи: повітряну тривогу не оголошували
У Сумах пролунали звуки вибухів, проте сигнал повітряної тривоги у Сумській області не оголошували.
– Шановні жителі Сум! Зберігайте спокій. Всі служби працюють. Подробиці з’ясовуються! Очікуйте на офіційну інформацію, – зазначають у Сумській ОВА.
Поки невідомо, що саме стало причиною вибуху в Сумах. Наразі вся інформація уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 507-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.Олександра Ченкова