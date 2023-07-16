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Перевірено
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Сумах пролунали вибухи: повітряну тривогу не оголошували

У Сумах пролунали вибухи: повітряну тривогу не оголошували
Фото: Факти ICTV

У Сумах пролунали звуки вибухів, проте сигнал повітряної тривоги у Сумській області не оголошували.

– Шановні жителі Сум! Зберігайте спокій. Всі служби працюють. Подробиці з’ясовуються! Очікуйте на офіційну інформацію, – зазначають у Сумській ОВА.

Поки невідомо, що саме стало причиною вибуху в Сумах. Наразі вся інформація уточнюється.

Вибух у Сумах 15 липня 2023 року – що відомо про вибух у Сумах

Повномасштабна війна в Україні триває вже 507-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Суми, Сумська область
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