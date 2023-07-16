Густий і чорний дим: у російському Брянську спалахнула пожежа в госпіталі для ветеранів
У російському Брянську вдруге за місяць спалахнула пожежа на об’єктів Міністерства оборони РФ. Наразі горить споруджуваний госпіталь для ветеранів.
Про це повідомляють місцеві жителі та російські Telegram-канали. Зазначається, що над госпіталем видно густий і чорний дим.
За даними прокремлівських пабліків, одна з версій спалахну пожежі – це атака невідомих безпілотних літальних апаратів.
Водночас деякі російські ЗМІ з посиланням на уряд регіону заявили, що в споруджуваному госпіталі нібито горіло будівельне сміття, а загоряння загасили до приїзду пожежників.
Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.Олександра Ченкова