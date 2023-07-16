Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера
Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Густий і чорний дим: у російському Брянську спалахнула пожежа в госпіталі для ветеранів

Густий і чорний дим: у російському Брянську спалахнула пожежа в госпіталі для ветеранів
Фото: Факти ICTV

У російському Брянську вдруге за місяць спалахнула пожежа на об’єктів Міністерства оборони РФ. Наразі горить споруджуваний госпіталь для ветеранів.

Про це повідомляють місцеві жителі та російські Telegram-канали. Зазначається, що над госпіталем видно густий і чорний дим.

За даними прокремлівських пабліків, одна з версій спалахну пожежі – це атака невідомих безпілотних літальних апаратів.

Водночас деякі російські ЗМІ з посиланням на уряд регіону заявили, що в споруджуваному госпіталі нібито горіло будівельне сміття, а загоряння загасили до приїзду пожежників.

Читайте також
Після деокупації Криму Україна може покарати близько 10 тис. осіб за співпрацю з владою РФ – Ташева
Таміла Ташева

Війна в Україні, військовослужбовці, ветерани, Пожежа, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ми забезпечимо реальну захищеність Європи від терору РФ: Зеленський про повітряний щит над Україною
Густий і чорний дим: у російському Брянську спалахнула пожежа в госпіталі для ветеранів
РФ завдала ударів по Основ’янському району Харкова: є постраждалі, спалахнула пожежа
Густий і чорний дим: у російському Брянську спалахнула пожежа в госпіталі для ветеранів
У Старомайорському Донецької області РФ намагалася відновити втрачені позиції – Генштаб
Густий і чорний дим: у російському Брянську спалахнула пожежа в госпіталі для ветеранів
Дорого коштуватиме: у Білому домі попередили, чим Росії обернеться зрив зернової угоди
зерно
Після деокупації Криму Україна може покарати близько 10 тис. осіб за співпрацю з владою РФ – Ташева
Таміла Ташева
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Показники норми перевищені в 15 разів! Як на Херсонщині очищають забруднену воду
Густий і чорний дим: у російському Брянську спалахнула пожежа в госпіталі для ветеранів
Обстріл Києва 24 червня: постраждалим і досі не надали житла та не виплатили компенсації
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента
Густий і чорний дим: у російському Брянську спалахнула пожежа в госпіталі для ветеранів
Відпочинок на Шацьких озерах 2023: чому варто поїхати і чим там зайнятися
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь