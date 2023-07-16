Густий і чорний дим: у російському Брянську спалахнула пожежа в госпіталі для ветеранів

У російському Брянську вдруге за місяць спалахнула пожежа на об’єктів Міністерства оборони РФ. Наразі горить споруджуваний госпіталь для ветеранів.

Про це повідомляють місцеві жителі та російські Telegram-канали. Зазначається, що над госпіталем видно густий і чорний дим.

За даними прокремлівських пабліків, одна з версій спалахну пожежі – це атака невідомих безпілотних літальних апаратів.

Водночас деякі російські ЗМІ з посиланням на уряд регіону заявили, що в споруджуваному госпіталі нібито горіло будівельне сміття, а загоряння загасили до приїзду пожежників.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.