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Херсон під обстрілом: у місті лунають вибухи

Вибух
Фото: Pexels

Ввечері 16 липня у Херсоні лунають вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у Telegram-каналах, офіційної інформації наразі немає.

Зазначається, що росіяни обстрілюють Херсон з реактивних систем залпового вогню з тимчасово окупованого лівого берега.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 508-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Російська агресія, Херсон
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Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

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