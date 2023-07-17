Херсон під обстрілом: у місті лунають вибухи
Ввечері 16 липня у Херсоні лунають вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі у Telegram-каналах, офіційної інформації наразі немає.
Зазначається, що росіяни обстрілюють Херсон з реактивних систем залпового вогню з тимчасово окупованого лівого берега.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 508-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.Олександра Ченкова