Херсон під обстрілом: у місті лунають вибухи

Ввечері 16 липня у Херсоні лунають вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у Telegram-каналах, офіційної інформації наразі немає.

Зазначається, що росіяни обстрілюють Херсон з реактивних систем залпового вогню з тимчасово окупованого лівого берега.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 508-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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