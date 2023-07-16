РФ завдала ударів по Основ’янському району Харкова: семеро постраждалих, спалахнула пожежа

Російські війська завдали ударів по Основ’янському району Харкова. За попередніми даними, є семеро постраждалих та непідтверджена інформація про одного загиблого.

На місці влучання виникла пожежа. Служби працюють над ліквідацією наслідків. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

В ОВА зазначають, що інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Мер Ігор Терехов розповів, що Харків вдруге з початку доби під ударом ворога.

Раніше російські війська завдали ударів по центральній частині Харкова. Один у Шевченківському районі – без руйнування, інформації про постраждалих наразі немає.

Терехов зазначив, що в інших місцях ракетних ударів працівники ДСНС обстежують території. Він заявив, що з високою долею ймовірності можна говорити про те, що тоді по Харкову вдарили ракетами С-300.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 508-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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