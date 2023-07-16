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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ завдала ударів по Основ’янському району Харкова: семеро постраждалих, спалахнула пожежа

РФ завдала ударів по Основ’янському району Харкова: семеро постраждалих, спалахнула пожежа
Фото: Факти ICTV

Російські війська завдали ударів по Основ’янському району Харкова. За попередніми даними, є семеро постраждалих та непідтверджена інформація про одного загиблого.

На місці влучання виникла пожежа. Служби працюють над ліквідацією наслідків. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

В ОВА зазначають, що інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Мер Ігор Терехов розповів, що Харків вдруге з початку доби під ударом ворога.

Ракетний обстріл Харкова 16 липня 2023 – що відомо про наслідки ракетного обстрілу Харкова

Раніше російські війська завдали ударів по центральній частині Харкова. Один у Шевченківському районі – без руйнування, інформації про постраждалих наразі немає.

Терехов зазначив, що в інших місцях ракетних ударів працівники ДСНС обстежують території. Він заявив, що з високою долею ймовірності можна говорити про те, що тоді по Харкову вдарили ракетами С-300.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 508-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Ракетні удари Росії, Харків, Харківська область
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