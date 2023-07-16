Відбувається щось дуже приємне: естафету ранкових вибухів підхопив Маріуполь
Уранці 16 липня “вибухову” естафету на тимчасово окупованих територіях підхопив Маріуполь Донецької області.
У поки що захопленому місті наразі дуже гучно.
За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, після вибухів у місті активність ворожої протиповітряної оборони – надвисока.
Особливо це помітно на лінії Розівка (Запорізька область) – Нікольське – Мангуш – Маріуполь.
– Набираємось терпіння. Щось відбувається, і це щось дуже приємне, – наголошує Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що ранок 16 липня почався з вибухів для поки що захопленого Севастополя.
Окупаційний губернатор Михайло Развожаєв впродовж кількох годин рахував безпілотники, які “сили протиповітряної оборони та флот РФ збивали над Чорним морем у районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави”.
Далі “бавовняну” естафету підхопив Бердянськ.
Неспокійно вранці 16 липня було і в Шебекіні Бєлгородської області РФ.
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Фото: Петро Андрющенко
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