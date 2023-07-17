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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Корегувала ракетні удари РФ по енергооб’єктах Донеччини. Суд відправив за ґрати агентку Кремля

суд
Фото: Pixabay

Суд відправив за ґрати на сім років жінку, яка коригувала російські удари по енергооб’єктах Донецької області. 

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ. 

Як повідомляють у відомстві, за наведенням зловмисниці рашисти здійснили серію ракетних ударів по регіону, внаслідок чого постраждало щонайменше 20 мирних жителів. 

– Встановлено, що вона зливала окупантам координати місцевих об’єктів соціальної та критичної інфраструктури, у тому числі енергогенерувальних підприємств, – йдеться у повідомленні. 

Крім того, жінка передавала агресору локації базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Особливо ворога цікавили місця розташування укріпрайонів та логістичних баз українських військ у районі Добропілля. 

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю у лютому цього року на гарячому, коли вона передавала розвіддані агресору. 

За даними розслідування, інформаторкою є місцева жителька, яку російська спецслужба залучила до співпраці після початку повномасштабного вторгнення РФ. Зібрані розвіддані вона передавала зв’язковій – учасниці терористичної організації “ДНР” через спільницю. Для комунікації використовували один з популярних месенджерів. 

За матеріалами СБУ, суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй сім років позбавлення волі.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Донецька область, СБУ, Суд
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