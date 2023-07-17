Корегувала ракетні удари РФ по енергооб’єктах Донеччини. Суд відправив за ґрати агентку Кремля
Суд відправив за ґрати на сім років жінку, яка коригувала російські удари по енергооб’єктах Донецької області.
Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
Як повідомляють у відомстві, за наведенням зловмисниці рашисти здійснили серію ракетних ударів по регіону, внаслідок чого постраждало щонайменше 20 мирних жителів.
– Встановлено, що вона зливала окупантам координати місцевих об’єктів соціальної та критичної інфраструктури, у тому числі енергогенерувальних підприємств, – йдеться у повідомленні.
Крім того, жінка передавала агресору локації базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Особливо ворога цікавили місця розташування укріпрайонів та логістичних баз українських військ у районі Добропілля.
Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю у лютому цього року на гарячому, коли вона передавала розвіддані агресору.
За даними розслідування, інформаторкою є місцева жителька, яку російська спецслужба залучила до співпраці після початку повномасштабного вторгнення РФ. Зібрані розвіддані вона передавала зв’язковій – учасниці терористичної організації “ДНР” через спільницю. Для комунікації використовували один з популярних месенджерів.
За матеріалами СБУ, суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй сім років позбавлення волі.
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