Суд відправив за ґрати учасника незаконного збройного формування “Самооборона Криму”

На Одещині затримали та повідомили про підозру учаснику незаконного збройного формування “Самооборона Криму”.

Про це повідомляють у прокуратурі АР Криму та міста Севастополя.

– Чоловіка підозрюють у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також участі у незаконному збройному формуванні (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 ККУ в редакції від 2014 року). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, – йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що громадянин України наприкінці лютого 2014 року долучився до лав незаконного збройного формування “Самооборона Криму”.

Разом з іншими учасниками незаконних збройних формувань (НЗФ), підозрюваний був залучений в охороні мітингів проросійських сил та блокуванні адміністративних будівель у місті Судак. Також “самооборонівці” патрулювали вулиці міста, здійснювали незаконні перевірки документів громадян України та обшуки транспортних засобів. Окрім того, “ополченці” охороняли “громадський порядок” під час проведення незаконного “референдуму” в Криму у 2014 році.

Пізніше за свої “заслуги” перед окупантами “самооборонівець” отримав медаль “За захист Криму”.

– Надалі, розчарувавшись в ідеях “русского міра” підозрюваний переїхав на материкову частину України, де і був затриманий правоохоронцями автономії, – розповіли у прокуратурі.

За результатами проведених обшуків за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено речові докази, що підтверджують його протиправну діяльність, зокрема й медаль від окупантів.

Суд задовольнив клопотання прокуратури автономії та відправив підозрюваного під варту без альтернативи внесення застави.

Фото: прокуратура АР Крим та міста Севастополя

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