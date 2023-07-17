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Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Суд відправив за ґрати учасника незаконного збройного формування “Самооборона Криму”

Суд відправив за ґрати учасника незаконного збройного формування “Самооборона Криму”

На Одещині затримали та повідомили про підозру учаснику незаконного збройного формування “Самооборона Криму”. 

Про це повідомляють у прокуратурі АР Криму та міста Севастополя.

– Чоловіка підозрюють у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також участі у незаконному збройному формуванні (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 ККУ в редакції від 2014 року). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, – йдеться в повідомленні. 

Слідчі встановили, що громадянин України наприкінці лютого 2014 року долучився до лав незаконного збройного формування “Самооборона Криму”. 

Разом з іншими учасниками незаконних збройних формувань (НЗФ), підозрюваний був залучений в охороні мітингів проросійських сил та блокуванні адміністративних будівель у місті Судак. Також “самооборонівці” патрулювали вулиці міста, здійснювали незаконні перевірки документів громадян України та обшуки транспортних засобів. Окрім того, “ополченці” охороняли “громадський порядок” під час проведення незаконного “референдуму” в Криму у 2014 році. 

Суд відправив за ґрати учасника незаконного збройного формування “Самооборона Криму”
Суд відправив за ґрати учасника незаконного збройного формування “Самооборона Криму”
Суд відправив за ґрати учасника незаконного збройного формування “Самооборона Криму”
Суд відправив за ґрати учасника незаконного збройного формування “Самооборона Криму”
Суд відправив за ґрати учасника незаконного збройного формування “Самооборона Криму”
Суд відправив за ґрати учасника незаконного збройного формування “Самооборона Криму”

Пізніше за свої “заслуги” перед окупантами “самооборонівець” отримав медаль “За захист Криму”. 

Надалі, розчарувавшись в ідеях “русского міра” підозрюваний переїхав на материкову частину України, де і був затриманий правоохоронцями автономії, – розповіли у прокуратурі. 

За результатами проведених обшуків за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено речові докази, що підтверджують його протиправну діяльність, зокрема й медаль від окупантів.

Суд задовольнив клопотання прокуратури автономії та відправив підозрюваного під варту без альтернативи внесення застави.

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Фото: прокуратура АР Крим та міста Севастополя

Крим, Прокуратура, Суд
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