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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Києві чоловік три роки ґвалтував доньок співмешканки – його засуджено до 15 років тюрми

У Києві чоловік три роки ґвалтував доньок співмешканки – його засуджено до 15 років тюрми
Фото: Depositphotos

До 15 років тюрми засуджено чоловіка, який ґвалтував трьох неповнолітніх доньок своєї співмешканки.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

– За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва чоловіка засуджено за систематичне вчинення сексуального насильства щодо трьох неповнолітніх дівчат, зокрема малолітньої (ст. 152, ст. 153 КК України), – йдеться у повідомленні.

Прокурори у суді довели, що засуджений, проживаючи з матір’ю трьох неповнолітніх дівчат – 12, 13 та 14 років, з 2018 до 2021 року систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки.

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У Києві чоловік три роки ґвалтував доньок співмешканки – його засуджено до 15 років тюрми

Він задовольняв статеву пристрасть неприродним способом, застосовуючи при цьому фізичне насильство. На момент вчинення злочинів одна з дівчаток була малолітньою.

–  За принципової позиції ювенальних прокурорів Деснянський районний суд міста Києва повною мірою підтримав запропоноване прокурором покарання. Додатково за рішенням суду щодо чоловіка внесено відомості до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, – додають в Офісі генпрокурора.

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