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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Мелітополі гучно – вибух чули в центрі міста, ще п’ять – у Михайлівці

Вибух
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вдень 18 липня прогримів потужний вибух. Його чули жителі центральної частини міста, повідомляє міський голова Іван Федоров.

За його словами, ще п’ять потужних вибухів зафіксовано у Михайлівці Мелітопольського району.

Федоров зауважив, що про наслідки так званої “бавовни” поки нічого невідомо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 510-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Іван Федоров, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Мелітополь, Російська агресія
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