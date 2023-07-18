У Мелітополі гучно – вибух чули в центрі міста, ще п’ять – у Михайлівці
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вдень 18 липня прогримів потужний вибух. Його чули жителі центральної частини міста, повідомляє міський голова Іван Федоров.
За його словами, ще п’ять потужних вибухів зафіксовано у Михайлівці Мелітопольського району.
Федоров зауважив, що про наслідки так званої “бавовни” поки нічого невідомо.
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Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.Наталя Жуковська