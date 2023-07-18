В Миколаєві після нічної ракетної атаки гасять пожежу на одному з об’єктів
У Миколаєві вночі під час повітряної тривоги пролунали вибухи і сталася пожежа на одному з об’єктів міста.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
За його словами, рівень пожежі – складний. Більше подробиць про пожежу та що саме росіяни запустили по місту Сєнкевич пообіцяв розповісти згодом.
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У Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях – загроза застосування рашистами ударних БпЛА.
У Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській областях – загроза застосування балістичного озброєння.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 510-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.Наталя Жуковська