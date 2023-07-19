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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ЄС хоче збільшити сухопутний експорт українського зерна, якщо РФ відмовиться від угоди

зерно
Фото: Depositphotos

Європейський Союз прагне транспортувати більше українського зерна автомобільним і залізничним транспортом, щоб допомогти компенсувати вихід Росії з підписаної ООН експортної угоди з Чорного моря.

Про це пишуть іноземні видання з посиланням на офіційних осіб з Євросоюзу. Високопоставлений чиновник заявив, що ЄС підтримує Туреччину та ООН у зусиллях повернути Росію до угоди.

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що ЄС відповість на ракетні удари РФ розширенням маршрутів наземного експорту українського зерна через смуги солідарності, автомобільне та залізничне сполучення через сусідів України з ЄС, а також Молдову.

– Є інші способи вивозити зерно з України, наприклад, через Румунію та Польщу. Якщо росіяни продовжуватимуть цю політику перешкоджання Україні експортувати зерно та добрива, тоді нам доведеться шукати інші способи вивозити зерно, – сказав представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

До нападу Росії в лютому 2022 року близько трьох чвертей виробництва зерна в Україні експортувалося до Європи, Китаю та Африки.

Переважна більшість зерна та олійних культур проходила через порти Чорного моря, згідно з даними виконавчого комітету ЄС. Це змінилося після того, як Росія почала війну. Наразі близько 60% експорту зерна з України проходить через смуги солідарності ЄС.

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Джерело: Reuters
Європейський Союз, Війна в Україні, Зерно, Молдова, Польща, Румунія, Чорне море, Чорноморська зернова ініціатива
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Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.

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