ЄС хоче збільшити сухопутний експорт українського зерна, якщо РФ відмовиться від угоди

Європейський Союз прагне транспортувати більше українського зерна автомобільним і залізничним транспортом, щоб допомогти компенсувати вихід Росії з підписаної ООН експортної угоди з Чорного моря.

Про це пишуть іноземні видання з посиланням на офіційних осіб з Євросоюзу. Високопоставлений чиновник заявив, що ЄС підтримує Туреччину та ООН у зусиллях повернути Росію до угоди.

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що ЄС відповість на ракетні удари РФ розширенням маршрутів наземного експорту українського зерна через смуги солідарності, автомобільне та залізничне сполучення через сусідів України з ЄС, а також Молдову.

– Є інші способи вивозити зерно з України, наприклад, через Румунію та Польщу. Якщо росіяни продовжуватимуть цю політику перешкоджання Україні експортувати зерно та добрива, тоді нам доведеться шукати інші способи вивозити зерно, – сказав представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

До нападу Росії в лютому 2022 року близько трьох чвертей виробництва зерна в Україні експортувалося до Європи, Китаю та Африки.

Переважна більшість зерна та олійних культур проходила через порти Чорного моря, згідно з даними виконавчого комітету ЄС. Це змінилося після того, як Росія почала війну. Наразі близько 60% експорту зерна з України проходить через смуги солідарності ЄС.

Джерело : Reuters

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