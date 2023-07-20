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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Через гучну музику в авто під час війни: на Львівщині чоловік зламав жінці щелепу

насилля, кулак
Фото: Pexels

У селі Суховолля Львівської області чоловік вдарив жінку, зламавши їй щелепу.

Йому не сподобалося те, що під час війни з салону автомобіля потерпілої гучно лунала музика.

Про це йдеться у вироку Городоцького районного суду Львівської області. Зазначається, що інцидент стався 28 грудня 2022 року.

Як розповів сам підозрюваний, він із колегою був біля місцевого магазину, куди приїхала жінка з чоловіком. З салону їхнього автомобіля гучно лунала музика.

Хуліган зробив парі зауваження про те, що під час війни це недоцільно, та у процесі суперечки вдарив потерпілу.

На суді чоловік визнав свою провину та розкаявся. Він додав, що компенсував потерпілій матеріальну шкоду.

Суд визнав нападника винним за  ч.1 ст.122 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

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Львівська область, Суд
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