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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Нічний обстріл Миколаєва: мер міста показав перші фото з місця прильотів

Обстріл Миколаєва 20 липня 2023

З’явились перші фото з місця нічного прильоту по центру Миколаєва.

Світлини оприлюднив міський голова обласного центру Олександр Сєнкевич.

Наразі на місце обстрілу вже виїхали комунальники та починають прибирати територію.

Влада міста має дві локації для відселення людей. Із жителями із цього питання вже працюють представники адміністрації району.

Нагадаємо, що вночі 20 липня російські війська вгатили по центру Миколаєва.

За однією з адрес утворилась величезна вирва біля триповерхового житлового будинку. Спалахнула серйозна пожежа.

Довкола зазнали руйнувань щонайменше п’ять житлових багатоповерхових будинків (там пошкоджені вікна, двері, балкони, стеля).

Наразі їх відключено від електропостачання. Триває рятувально-пошукова операція.

За іншою адресою горіли гаражі. За попередніми даними, ідеться про пошкодження близько 15.

Поряд також вибиті вікна в кількох багатоповерхівках.

Загалом через нічний обстріл станом на цю хвилину постраждали вже 18 осіб.

Дев’ятьох із них госпіталізовано, зокрема п’ятьох дітей (відомо, що одній дитині – немає й року, ще двом постраждалим неповнолітнім – три та 16 років).

Двох людей – чоловіка та жінку – врятовано з-під завалів.

За словами очільника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, це диво, що їх вдалось врятувати.

Джерело: Олександр Сєнкевич, Віталій Кім

Фото: Олександр Сєнкевич

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