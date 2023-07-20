У Дніпрі затримали співробітницю Укрзалізниці – коригувальницю ударів РФ

Посадовиця підрозділу Укрзалізниці у Дніпрі з початку 2023 року збирала для російських окупантів розвіддані про місця базування Сил безпеки та оборони, які ворог планував використати для підготовки повітряних атак по стратегічно важливих об’єктах транспортної інфраструктури.

Проте інформаторку терористів вчасно викрили та затримали співробітники контррозвідки СБУ.

Зрадниця постійно спілкувалася з кадровим російським військовим, який перебував на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Жінка була дуже активна у російських пабліках, де пропонувала допомогу окупаційним військам, чим і привернула увагу спецслужб країни-агресора.

За завданням кураторів шпигунка об’їжджала Дніпро на громадському транспорті та приховано фотографувала об’єкти.

Вдома у затриманої знайшли мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з окупантами

Фігурантці оголошено підозру, наразі вона під вартою, їй загрожує до 8 років тюрми.

Джерело : СБУ

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