У Києві біля метро Гідропарк вирує пожежа

Уранці 21 липня в Києві біля станції метро Гідропарк спалахнула пожежа.

У ці хвилини в небо над столицею здіймається густий дим.

Через надзвичайну подію затор на дорозі стає більшим.

Очевидці припускають, що загорітись могло приміщення кафе.

Повідомляється, що на місце події вже прибули рятувальники.

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