Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Польщі літак впав на ангар із людьми: п’ятеро загиблих, є поранені
Атака Житомирщини Шахедами: постраждали об’єкт інфраструктури та приватні будинки
Зеленський підписав закон щодо звільнення військових в запас після висновку ВЛК
У Києві чоловік три роки ґвалтував доньок співмешканки – його засуджено до 15 років тюрми
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталася масштабна пожежа в лазні
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Києві біля метро Гідропарк вирує пожежа

Пожежа в Києві 21 липня 2023

Уранці 21 липня в Києві біля станції метро Гідропарк спалахнула пожежа.

У ці хвилини в небо над столицею здіймається густий дим.

Через надзвичайну подію затор на дорозі стає більшим.

Очевидці припускають, що загорітись могло приміщення кафе.

Повідомляється, що на місце події вже прибули рятувальники.

Київ, Пожежа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталася масштабна пожежа в лазні
Пожежа в бані в Москві
В окупованому Маріуполі палає Український дім: що відомо про пожежу
У Києві біля метро Гідропарк вирує пожежа
Київський фунікулер не працюватиме до 22 серпня
Київський фунікулер
Вибухи у Києві під час тривоги – що відомо
Дрон-камікадзе, Shahed
Смертельна ДТП у Києві: водію, який в’їхав у заправну колонку на АЗС, оголосили підозру
АЗС після аварії
Відео
Чорна трансплантологія у шпиталях ЗСУ: як РФ розганяє черговий фейк роспропаганди

Ще з 2014 року Кремль почав використовувати фейки про розквіт чорної трансплантології в Україні. Спочатку лякали мешканців прифронтових територій АТО/ООС – мовляв, українська влада вас не захистить, а ще й продасть буквально на запчастини лихим американцям.

Єгор Ромахло
Росіяни заполонили дороги з Криму в РФ: як це заважає ЗС РФ відбивати наступ ЗСУ
кримський міст
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.07.2023)
У Києві біля метро Гідропарк вирує пожежа
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.07.2023)
У Києві біля метро Гідропарк вирує пожежа
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (19.07.2023)
У Києві біля метро Гідропарк вирує пожежа
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь