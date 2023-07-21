Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У Києві біля метро Гідропарк вирує пожежа
Уранці 21 липня в Києві біля станції метро Гідропарк спалахнула пожежа.
У ці хвилини в небо над столицею здіймається густий дим.
Через надзвичайну подію затор на дорозі стає більшим.
Очевидці припускають, що загорітись могло приміщення кафе.
Повідомляється, що на місце події вже прибули рятувальники.
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