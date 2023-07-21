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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Водив односельців на розстріл під час окупації. На Миколаївщині СБУ затримала колаборанта

Водив односельців на розстріл під час окупації. На Миколаївщині СБУ затримала колаборанта
Фото: СБУ

На Миколаївщині Служба безпеки України у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях затримала колаборанта, який під час окупації водив односельців на розстріли. 

Як з’ясували слідчі, чоловік у період тимчасової окупації регіону підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. 

За це його включили до складу каральних загонів РФ, які робили облави на учасників руху опору. Українських патріотів викрадали, відвозили до катівень і жорстоко катували. 

За матеріалами слідства, фігурант брав безпосередню участь у цих злочинах. 

Встановлено, що він допомагав рашистам залякувати місцевих жителів за допомогою інсценування розстрілів: людей ставили до стінки, спрямовували на них вогнепальну зброю і робили постріли у небезпечній близькості. 

Таким чином окупанти намагалися схилити українців до співпраці або до надання секретної інформації. 

– Співробітники СБУ отримали покази від 7 потерпілих, які постраждали від подібних знущань. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни), – йдеться у повідомленні. 

Наразі колаборант перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років в’язниці.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Миколаївська область, Російська агресія, СБУ
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