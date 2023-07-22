Росіяни ввечері та вночі артилерією обстріляли Нікополь, є поранені
Вчора ввечері російські військові накрили артилерійським вогнем Нікополь Дніпропетровської області.
За словами Сергія Лисака, голови Дніпропетровської ОВА, від обстрілів постраждали троє людей.
До лікарні з осколковими пораненнями госпіталізували 57-річний чоловік та 78-річна жінка. Їхній стан – середньої тяжкості. Ще один чоловік 42 років лікуватиметься вдома.
Артилерією пошкоджені вісім приватних будинків і дев’ять господарських споруд. Побито лінію електропередач.
Уночі росіяни знову вгатили по місту. Пошкоджено промислове підприємство. На щастя, без жертв.
Також вночі росіяни атакували Дніпропетровщину ударним безпілотником Shahed-136. Сили протиповітряної оборони дрон збили.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 514-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Сергій Лисак