Гучно на Сумщині: у місті лунають вибухи

Повідомлять про вибухи у Сумах.

– Увага! Сумщина. Працює ППО! Можлива ракетна небезпека. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Залишайтесь в укриттях, – повідомляє Сумська ОВА.

Нагадаємо, що 18 липня Росія цинічно обстріляла з артилерії центр Білопілля на Сумщині, внаслідок чого троє загиблих та десять поранених.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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