Гучно на Сумщині: у місті лунають вибухи
Повідомлять про вибухи у Сумах.
– Увага! Сумщина. Працює ППО! Можлива ракетна небезпека. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Залишайтесь в укриттях, – повідомляє Сумська ОВА.
Нагадаємо, що 18 липня Росія цинічно обстріляла з артилерії центр Білопілля на Сумщині, внаслідок чого троє загиблих та десять поранених.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик