Зеленський: За Одесу обов’язково буде відповідь, російські терористи це відчують

Російські терористи обов’язково відчують відповідь за ракетний удар по Одесі.

Так на масований нічний обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський.

– Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору… Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обов’язково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь, – запевнив глава держави.

Очільник країни подякував усім, хто допомагає людям, і всім, хто думками та емоціями з Одесою.

– Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло, – наголосив Володимир Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.