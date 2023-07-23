Зеленський: За Одесу обов’язково буде відповідь, російські терористи це відчують
Російські терористи обов’язково відчують відповідь за ракетний удар по Одесі.
Так на масований нічний обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський.
– Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору… Жодного виправдання російському злу бути не може.
Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обов’язково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь, – запевнив глава держави.
Очільник країни подякував усім, хто допомагає людям, і всім, хто думками та емоціями з Одесою.
– Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло, – наголосив Володимир Зеленський.
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