Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталася масштабна пожежа в лазні
Терміново
РФ за дві хвилі ударів Калібрами знищила 100 т гороху та 20 т ячменю на Одещині
Після арешту Гіркіна: у Москві затримали колаборанта Губарєва
Час роботи військкоматів продовжать – Шмигаль
Україна вважатиме судна, що йдуть до підконтрольних РФ портів у Чорному морі, носіями воєнних вантажів
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Зеленський: За Одесу обов’язково буде відповідь, російські терористи це відчують

Зеленський: За Одесу обов’язково буде відповідь, російські терористи це відчують
Фото: Офіс президента

Російські терористи обов’язково відчують відповідь за ракетний удар по Одесі.

Так на масований нічний обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський.

– Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору… Жодного виправдання російському злу бути не може.

Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обов’язково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь, – запевнив глава держави.

Очільник країни подякував усім, хто допомагає людям, і всім, хто думками та емоціями з Одесою.

– Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло, – наголосив Володимир Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Одеса
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Усі Калібри та Іскандери-К знищено: Повітряні сили збили 9 із 19 ракет
Зеленський: За Одесу обов’язково буде відповідь, російські терористи це відчують
Ракетними атаками по Одесі РФ намагається ізолювати вихід України до моря – Данілов
Олексій Данілов
Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Зеленський: За Одесу обов’язково буде відповідь, російські терористи це відчують
Нічний удар по Одесі: фото зруйнованих пам’яток архітектури та будинків
Зеленський: За Одесу обов’язково буде відповідь, російські терористи це відчують
Масований удар по Одесі: є загиблі та поранені, частково зруйновано Спасо-Преображенський собор
Зеленський: За Одесу обов’язково буде відповідь, російські терористи це відчують
Відео
Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи

За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
Дубляж українською не зникне: як тривала боротьба за рідну мову в кіно
Зеленський: За Одесу обов’язково буде відповідь, російські терористи це відчують
Росіяни женуть гарматне м’ясо вперед: тактика окупантів біля Кремінної
Зеленський: За Одесу обов’язково буде відповідь, російські терористи це відчують
Балістична атака на Київ 1 червня: на якому етапі розслідування про зачинені укриття
Охоронець поліклініки в Києві
В Україні з’являться помічники ветеранів: що відомо про вакансії, умови та обов’язки
Військові ЗСУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь