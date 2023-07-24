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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Допомагав армії РФ паливом і технікою: СБУ повідомила про підозру депутату від ОПЗЖ

Олександр Пономарьов

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань оголосили про підозру у державній зраді чинному народному депутату від забороненої проросійської партії ОПЗЖ.

У повідомленні пресслужби СБУ йдеться, що політика викрили на співпраці з Росією. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що фігурантом справи виявився депутат від ОПЗЖ Олександр Пономарьов.

Правоохоронці встановили, що під час повномасштабного вторгнення Росії цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором.

СБУ затримало Пономарьова

Фото: СБУ

Він перереєстрував підконтрольні йому підприємства за законодавством РФ, відкрив рахунки у місцевих “філіях” банківських установ Росії, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передання російським окупаційним військам.

СБУ затримала Пономарьова

Фото: СБУ

Крім того, заводи фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд. Коли нардеп виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь Росії. Нині вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

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Фото: ОПЗЖ

Джерело: СБУ
Верховна Рада, ДБР, Державна зрада, Народний депутат, опзж, СБУ
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