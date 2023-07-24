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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Відібрав авто у жінки: “начальнику” окупаційної поліції у Харківській області оголосили нову підозру

Відібрав авто у жінки: “начальнику” окупаційної поліції у Харківській області оголосили нову підозру
Фото: Офіс генпрокурора

У Харківській області 38-річному псевдоначальнику окупаційної поліції оголосили нову підозру. Він змусив мирну жительку Куп’янська віддати елітний позашляховик, погрожуючи зброєю їй та батькам жінки.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, у Куп’янську 27 липня 2022 року псевдополіціянт та двоє російських військових приїхали до будинку 36-річної місцевої мешканки.

Вони почали погрожувати зброєю жінці у присутності її літніх батьків, вимагаючи віддати позашляховик Toyota Land Cruiser. Жителька злякалась за своє та життя батьків, тому віддала агресорам ключі від автомобіля.

Після цього псевдоначальник поліції разом з двома окупантами покинули будинок жінки. Відомо, що цей автомобіль псевдополіцейський Харківської області використовував в особистих цілях, зокрема, їздив до кафе та магазинів.

За даними обласної прокуратури, до 2014 року він працював в органах колишньої міліції, а після цього переїхав до окупованої частини Луганської області.

У прокуратурі зазначають, що чоловік здійснив пограбування цивільної особи, тому що майно, отримане внаслідок розбійного нападу, не може бути використане для досягнення воєнної мети. Так він порушив ст. 27, 31 -33, 147 Женевської Конвенції від 1949 року.

Начальнику окупаційної поліції заочно повідомили про нову підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Раніше йому заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Наразі триває досудове розслідування.

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Джерело: Харківська обласна прокуратура

Війна в Україні, Зброя, Куп'янськ, Прокуратура, Харківська область
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