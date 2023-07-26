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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Харківській області лунають вибухи: попередньо, робота ППО

У Харківській області лунають вибухи: попередньо, робота ППО
Фото: Факти ICTV

У Харківській області пролунали вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомляють Telegram-канали із посиланням на слова місцевих жителів Харківської області. За попередньою інформацією, там працюють сили протиповітряної оборони України.

Вибухи в Харківській області 25 липня 2023 – що відомо про вибухи

За даними Харківської ОВА, минулої доби ворог з артилерії, мінометів та за допомогою бойової авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гур’їв Козачок, Піщане, Вовчанськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші населені пункти.

У селі Піщане Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Поранень зазнали 12-річний хлопчик і дві жінки.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаударів у районі населених пунктів Терни, Вільшана та Кислівка. Українські захисники ведуть бої з окупантами та завдають РФ відчутних втрат, зазначають в ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Харків, Харківська область
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