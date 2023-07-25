В центрі окупованого Донецька пролунали вибухи
Сьогодні в окупованому Донецьку пролунали вибухи – повідомляють про обстріл міста.
“Прилетіло” в район лікарні Вишневського. На вулиці побито автівки, зламано дерева.
Більше подробиць про подію поки що немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Новини Донбасу
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик