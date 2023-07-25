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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В центрі окупованого Донецька пролунали вибухи

Донецьк

Сьогодні в окупованому Донецьку пролунали вибухи – повідомляють про обстріл міста.

“Прилетіло” в район лікарні Вишневського. На вулиці побито автівки, зламано дерева.

Більше подробиць про подію поки що немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Новини Донбасу

Вибух, Донецьк
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