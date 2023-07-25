В Одесі невідомі обстріляли три авто: введена спецоперація Сирена

В Одесі сталася перестрілка. Попередньо внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

У місті запроваджено спеціальну поліцейську операцію Сирена.

Про це повідомляють у ГУ Нацполіції в Одеській області.

– Правоохоронці встановили, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках вдалися його наздоганяти. Внаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів, – йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

Обставини та учасники події встановлюються.

Місцеві пабліки пишуть, що зловмисники обстріляли три авто, на місці виявлено 5 гільз Калібру 9 мм.

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