В Одесі невідомі обстріляли три авто: введена спецоперація Сирена
В Одесі сталася перестрілка. Попередньо внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.
У місті запроваджено спеціальну поліцейську операцію Сирена.
Про це повідомляють у ГУ Нацполіції в Одеській області.
– Правоохоронці встановили, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках вдалися його наздоганяти. Внаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів, – йдеться у повідомленні.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).
Обставини та учасники події встановлюються.
Місцеві пабліки пишуть, що зловмисники обстріляли три авто, на місці виявлено 5 гільз Калібру 9 мм.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик