Вночі на Черкащині ворожі Шахеди влучили в поле та ангар

Вночі росіяни атакували Черкащину ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, є три влучання. Два дрони поцілили в поля, ще один – у порожній ангар.

На щастя, минулось без потерпілих і пожеж. На місцях працюють оперативні групи.

Очільник області вкотре закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що сьогодні вночі наша протиповітряна оборона знищила усі ударні дрони, які летіли на Київ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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