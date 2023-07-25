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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі на Черкащині ворожі Шахеди влучили в поле та ангар

поле

Вночі росіяни атакували Черкащину ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, є три влучання. Два дрони поцілили в поля, ще один – у порожній ангар.

На щастя, минулось без потерпілих і пожеж. На місцях працюють оперативні групи.

Очільник області вкотре закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що сьогодні вночі наша протиповітряна оборона знищила усі ударні дрони, які летіли на Київ.

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Дрони, Черкаська область
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Наталія Кулик
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