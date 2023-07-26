У Дніпропетровській області пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги
У Дніпропетровській області пролунала серія вибухів під час масштабної повітряної тривоги на території України.
Раніше у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації закликали місцевих жителів не ігнорувати сигнал щодо повітряної загрози.
– Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких, – зазначають у Дніпропетровській ОВА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська