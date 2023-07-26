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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Дніпропетровській області пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги

У Дніпропетровській області пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги
Фото: Факти ICTV

У Дніпропетровській області пролунала серія вибухів під час масштабної повітряної тривоги на території України.

Раніше у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації закликали місцевих жителів не ігнорувати сигнал щодо повітряної загрози.

– Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких, – зазначають у Дніпропетровській ОВА.

Вибухи в Дніпропетровській області 26 липня 2023 року – що відомо про вибухи

Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Дніпро, Дніпропетровська область, Ракетні удари Росії, ракетний удар
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