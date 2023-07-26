Шахеди влучили в промислові об’єкти на Харківщині

Уночі проти 26 липня Первомайська громада Харківської області зазнала атаки дронами-камікадзе типу Shahed.

Оновлено 26 липня о 06:10. Після влучання в промислові об’єкти спалахнула пожежа.

Про це після першої ночі повідомив Первомайський міський голова Микола Бакшеєв.

Рятувальники почали ліквідувати займання. У цей час над містом продовжив нести чергування винищувач ЗСУ.

Інформації про жертви немає.

Нагадаємо, що вибухи на Харківщині пролунали під час повітряної тривоги, оголошеної о 23:11 25 липня.

Тоді ж з’явилася інформація, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони України.

За даними Харківської ОВА, минулої доби ворог з артилерії, мінометів та за допомогою бойової авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гур’їв Козачок, Піщане, Вовчанськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші населені пункти.

У селі Піщане Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Поранень зазнали 12-річний хлопчик і дві жінки.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаударів у районі населених пунктів Терни, Вільшана та Кислівка. Українські захисники ведуть бої з окупантами та завдають РФ відчутних втрат, зазначають в ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Микола Бакшеєв

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