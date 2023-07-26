У Києві затримали агента ГРУ, який під виглядом студента розвідував оборону області

У гуртожитку одного з вишів Києва контррозвідка СБУ затримала агента російського ГРУ з Донецької області, який з листопада минулого працював на російські спецслужби.

Спочатку він збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську, а також маршрути руху колон військової техніки Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Крім того, фігурант знімав для окупантів наслідки повітряних атак на цивільну інфраструктуру міста.

А потім російський агент переїхав до Києва і вирішив вступити до аспірантури одного із університетів.

Він планував закріпитися у столиці і продовжити розвідувально-підривну діяльність на користь агресора.

Плани зрадника порушили співробітники СБУ, які поетапно документували його злочини, а потім затримати у гуртожитку ВНЗ, де він отримав кімнату на час вступної кампанії.

Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував для комунікації з ГРУ.

Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Наразі затриманий перебуває під вартою. До речі, він повністю визнав свою вину.

Джерело : СБУ

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