Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Чи можуть мобілізувати, якщо дружина – інвалід 3 групи: пояснює експерт
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Били палицями за “Слава Україні!” та лишали без їжі: як українські діти “відпочивають” у таборах РФ
Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Києві затримали агента ГРУ, який під виглядом студента розвідував оборону області

У Києві затримали агента ГРУ
Фото: СБУ

У гуртожитку одного з вишів Києва контррозвідка СБУ затримала агента російського ГРУ з Донецької області, який з листопада минулого працював на російські спецслужби.

Спочатку він збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську, а також маршрути руху колон військової техніки Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Крім того, фігурант знімав для окупантів наслідки повітряних атак на цивільну інфраструктуру міста.

А потім російський агент переїхав до Києва і вирішив вступити до аспірантури одного із університетів.

Він планував закріпитися у столиці і продовжити розвідувально-підривну діяльність на користь агресора.

Плани зрадника порушили співробітники СБУ, які поетапно документували його злочини, а потім затримати у гуртожитку ВНЗ, де він отримав кімнату на час вступної кампанії.

Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував для комунікації з ГРУ.

Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Наразі затриманий перебуває під вартою. До речі, він повністю визнав свою вину.

Читайте також
СБУ повідомила про підозру в держзраді екснардепу Мураєву
Мураєв Мураев

Джерело: СБУ
Війна в Україні, Державна зрада, Київ, Київська область, Російська агресія, СБУ, спецслужби, Шпигуни
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
По хлопцях, які бігли з бараку, відкрили вогонь: журналісти реконструювали події теракту в Оленівці
У Києві затримали агента ГРУ, який під виглядом студента розвідував оборону області
Цього року уряд виділив 40 млрд грн на виробництво українських БпЛА – Шмигаль
У Києві затримали агента ГРУ, який під виглядом студента розвідував оборону області
Дальність стрільби до 2 600 км: що відомо про крилаті ракети Калібр
Крилата ракета Калібр
У кожного має бути план Б: ексміністр енергетики закликав готуватися до важкої зими
електропідстанція
Який вигляд має авіабаза в Криму після вибухів: ЗМІ показали супутникові знімки
У Києві затримали агента ГРУ, який під виглядом студента розвідував оборону області
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (26.07.2023)
У Києві затримали агента ГРУ, який під виглядом студента розвідував оборону області
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (26.07.2023)
У Києві затримали агента ГРУ, який під виглядом студента розвідував оборону області
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (26.07.2023)
У Києві затримали агента ГРУ, який під виглядом студента розвідував оборону області
Після тяжкого поранення повернувся на фронт: історія бойових медиків з передової
У Києві затримали агента ГРУ, який під виглядом студента розвідував оборону області
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь