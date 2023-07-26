У Києві затримали агента ГРУ, який під виглядом студента розвідував оборону області
У гуртожитку одного з вишів Києва контррозвідка СБУ затримала агента російського ГРУ з Донецької області, який з листопада минулого працював на російські спецслужби.
Спочатку він збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську, а також маршрути руху колон військової техніки Сил оборони на Бахмутському напрямку.
Крім того, фігурант знімав для окупантів наслідки повітряних атак на цивільну інфраструктуру міста.
А потім російський агент переїхав до Києва і вирішив вступити до аспірантури одного із університетів.
Він планував закріпитися у столиці і продовжити розвідувально-підривну діяльність на користь агресора.
Плани зрадника порушили співробітники СБУ, які поетапно документували його злочини, а потім затримати у гуртожитку ВНЗ, де він отримав кімнату на час вступної кампанії.
Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував для комунікації з ГРУ.
Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Наразі затриманий перебуває під вартою. До речі, він повністю визнав свою вину.
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