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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Били биткою та знімали на відео. На Рівненщині ДБР затримало військкомів, які знущалися з підлеглого

ДБР
Фото: ДБР

У Рівненській області Державне бюро розслідувань викрило керівників обласного та районного військкоматів, які побили військового. В одного із посадовців під час обшуків знайшли наркотики

Про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Як з’ясували слідчі, полковник і підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка. 

– Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, тоді як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Під час проведення виховних заходів застосували й битку. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення, – йдеться у повідомленні.

Напередодні, 26 липня працівники ДБР провели шість обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування.

Було виявлено й вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. 

За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено битку, якою били чоловіка. 

– У керівника Рівненського районного ТЦК та СП було вилучено 8 пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, знаряддя для вживання наркотичних речовин, – розповіли у ДБР.

Його затримали та оголосили про підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна. 

Керівнику обласного ТЦК і СП оголошено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 ККУ), йому загрожує до 12 років тюрми. 

Нагадаємо, після скандалу з одеським ексвійськкомом Євгеном Борисовим, який збагатився на 188 млн грн, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало 102 перевірки, пов’язані з керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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Джерело: ДБР
військовослужбовці, ДБР, Рівненська область
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