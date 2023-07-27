Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Чи можуть мобілізувати, якщо дружина – інвалід 3 групи: пояснює експерт
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Київщині фура влетіла у блокпост: що відомо

На Київщині фура влетіла у блокпост: що відомо
Фото: Нацполіція

 У четвер, 27 липня, в Бучанському районі Київщини фура врізалася у блокпост.

Про це повідомляють у поліції. 

За попередніми даними, 22-річний водій вантажівки DAF рухався головною дорогою. У цей час 27-річний водій Daewoo, виїжджаючи з другорядної вулиці, не надав переваги у русі вантажівці та створив аварійну ситуацію. 

– Водій DAF, аби уникнути ДТП, здійснив екстрене гальмування, повернув кермо праворуч і зіткнувся з блокпостом. На щастя, внаслідок надзвичайної ситуації потерпілих наразі немає, – розповіли правоохоронці.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють слідчі та інші спецслужби. Деталі поліціянти обіцяють повідомити згодом.

На Київщині фура влетіла у блокпост: що відомо

Фото: Поліція Київщини

На Київщині фура влетіла у блокпост: що відомо

Фото: Поліція Київщини

Нагадаємо, 25 липня у Києві близько 00:05 біля метро Святошин чоловік здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. 49-річний солдат Нацгвардії від отриманих травм загинув на місці, його 26-річного товариша госпіталізували у лікарню, третьому військовому надали допомогу на місці.

Читайте також
На Черкащині сталася ДТП за участю автобуса – 23 людини травмовані
дтп

блокпост, ДТП, Київська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
Ракета летить в небі
Смертельна ДТП з нацгвардійцями: 23-річного водія відправлено під варту на 2 місяці
На Київщині фура влетіла у блокпост: що відомо
У Києві затримали агента ГРУ, який під виглядом студента розвідував оборону області
У Києві затримали агента ГРУ
На великій швидкості протаранив блокпост: чоловік на смерть збив нацгвардійця, ще двох травмував
На Київщині фура влетіла у блокпост: що відомо
Нічна атака дронів на Київщині: усі цілі знищено без наслідків
На Київщині фура влетіла у блокпост: що відомо
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (26.07.2023)
На Київщині фура влетіла у блокпост: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (26.07.2023)
На Київщині фура влетіла у блокпост: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (26.07.2023)
На Київщині фура влетіла у блокпост: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (26.07.2023)
На Київщині фура влетіла у блокпост: що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь