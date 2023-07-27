На Київщині фура влетіла у блокпост: що відомо
У четвер, 27 липня, в Бучанському районі Київщини фура врізалася у блокпост.
Про це повідомляють у поліції.
За попередніми даними, 22-річний водій вантажівки DAF рухався головною дорогою. У цей час 27-річний водій Daewoo, виїжджаючи з другорядної вулиці, не надав переваги у русі вантажівці та створив аварійну ситуацію.
– Водій DAF, аби уникнути ДТП, здійснив екстрене гальмування, повернув кермо праворуч і зіткнувся з блокпостом. На щастя, внаслідок надзвичайної ситуації потерпілих наразі немає, – розповіли правоохоронці.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють слідчі та інші спецслужби. Деталі поліціянти обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, 25 липня у Києві близько 00:05 біля метро Святошин чоловік здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. 49-річний солдат Нацгвардії від отриманих травм загинув на місці, його 26-річного товариша госпіталізували у лікарню, третьому військовому надали допомогу на місці.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська