Триває повітряна тривога: окупанти завдали удару по Запоріжжю
У четвер, 27 липня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
– Ворог вдарив по мирному багатотисячному місту, бо несе втрати. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків терористичного удару по обласному центру. Інформація про постраждалих не надходила, – написав він у Telegram.
Більше подробиць керівник ОВА не розповів. Станом на 21:20 у Запорізькій області триває повітряна тривога.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 519-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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