Триває повітряна тривога: окупанти завдали удару по Запоріжжю

У четвер, 27 липня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

– Ворог вдарив по мирному багатотисячному місту, бо несе втрати. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків терористичного удару по обласному центру. Інформація про постраждалих не надходила, – написав він у Telegram.

Більше подробиць керівник ОВА не розповів. Станом на 21:20 у Запорізькій області триває повітряна тривога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 519-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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