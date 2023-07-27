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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Рівному колишній зек посеред вулиці зґвалтував та задушив дівчину – його затримали

У Рівному колишній зек посеред вулиці зґвалтував та задушив дівчину – його затримали
Фото: Нацполіція

У Рівному біля одного з корпусів Національного університету водного господарства сталося жорстоке вбивство 29-річної дівчини.

Як повідомили у поліції, тіло жертви без ознак життя зі слідами крові виявили 26 липня близько 6:30 ранку.

Поліцейські встановили особу загиблої, яка виявилася уродженкою Хмельницької області. Загибла проживала та працювала у Рівному.

Зловмисника правоохоронці оперативно розшукали та затримали. Ним виявився 32-річний чоловік.

У Рівному колишній зек посеред вулиці зґвалтував та задушив дівчину – його затримали

Фото: Нацполіція

Згодом з’ясували, що 25 липня близько 23 години він після відпочинку на місцевій водоймі у стані сп’яніння повертався додому вулицею Чорновола. Дорогою він побачив незнайому жінку, яку посеред вулиці зґвалтував і задушив.

Потім він зняв із неї хрестик із ланцюгом, забрав мобільний телефон та пакет із продуктами харчування.

Згідно зі свідоцтвом лікарів, смерть жінки настала в результаті механічної асфіксії від стиснення шиї руками.

У Рівному колишній зек посеред вулиці зґвалтував та задушив дівчину – його затримали

Фото: Нацполіція

Підозрюваному у вбивстві повідомлено про підозру за пунктом 10 ч. 2 ст. 115 КК України. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєний особливо тяжкий злочин йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Відомо також, що у 2022 році зловмисник вийшов з місць позбавлення волі, де сім років відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої та крадіжку.

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Джерело: Нацполіція
Вбивство, Зґвалтування, Національна поліція, Рівне
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