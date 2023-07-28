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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Влучили у приватний будинок: окупанти обстріляли Харківщину, 5 осіб постраждали

Влучили у приватний будинок: окупанти обстріляли Харківщину, 5 осіб постраждали

Ввечері 27 липня російські окупанти завдали удару по Куп’янському району Харківщини.

Загарбники влучили у приватний житловий будинок. Внаслідок атаки постраждали 5 цивільних осіб.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Близько 21:15 внаслідок обстрілу с. Новоосинове постраждали 5 цивільних: 3 жінки та 2 чоловіків. Одна з жінок госпіталізована із чисельними осколковими пораненнями, іншим постраждалим медики надали допомогу на місці, – написав він у Telegram.

Синєгубов додав, що деталі злочину окупантів встановлюють правоохоронці, які працюють на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 519-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Харківська область
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