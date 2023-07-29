Спроба втечі з-під варти: правоохоронці отримали підозри через вибухи в Шевченківському суді

П’ятеро правоохоронців отримали підозри через вибухи, які на початку липня сталися в Шевченківському районному суді Києва.

Про це поінформували в пресслужбах Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань.

Йдеться про трьох співробітників ДУ Київський слідчий ізолятор і двох військовослужбовців Національної гвардії України.

У день вибухів, 5 липня 2023 року, вони брали участь в етапуванні підсудного Ігоря Гуменюка до приміщення Шевченківського райсуду. Він мав взяти участь у розгляді справи про теракт біля Верховної Ради.

Слідство встановило, що під час перебування Гуменюка в СІЗО та його перевезення до суду працівники ізолятора та нацгвардійці не проводили його особистий обшук і не перевіряли речі.

Через це Гуменюк зумів пронести до суду вибухові пристрої та підірвати їх там.

За даними слідства, Гуменюк тривалий час готував свою втечу з-під варти. Вибухівку отримував від спільників. З неї він кустарним методом виготовив кілька саморобних вибухових пристроїв.

– Спільники передавали йому до слідчого ізолятора вибухівку невеликими частинами під виглядом ліків. Чоловік кустарно виготовив так званий “пояс шахіда” та кілька саморобних вибухових пристроїв, – наголосили у ДБР.

У відомстві уточнили, що Гуменюк планував підірвати їх у суді, після чого скористатися панікою та втекти.

У камері СІЗО, де утримувався підозрюваний, правоохоронці виявили залишки двох вибухових речовин, зокрема гексогену. Експертизи встановили, що вони ідентичні тим, які Гуменюк використав у приміщенні Шевченківського суду Києва.

Трьом працівникам СІЗО повідомлено про підозру в службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Двоє нацгвардійців підозрюються у порушенні статутних правил вартової служби чи патрулювання (ч. 3 ст. 418 КК України). За таке їм загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Зараз вирішується питання про обрання всім п’яти підозрюваним запобіжного заходу. Слідство встановлює інших осіб, які могли сприяти вчиненню злочину.

Що відомо про вибухи в Шевченківському суді

5 липня в будівлі Шевченківського районного суду Києва пролунали вибухи, очевидці чули звуки стрілянини.

У цей момент там відбувалося засідання в справі про теракт під Верховною Радою, який стався в серпні 2015 року. Тоді біля будівлі парламенту підірвали гранату, внаслідок чого загинули троє військовослужбовців Нацгвардії, а десятки людей дістали поранення.

Ігор Гуменюк був підозрюваним у цій справі. 5 липня суд мав продовжити термін перебування його під вартою.

Як повідомляли в МВС України, після засідання Гуменюк зачинився у вбиральні, а потім відчинив двері та кинув у бік караулу вибуховий пристрій. Згодом він намагався втекти, однак правоохоронці зупинили його пострілом у повітря.

Після цього Гуменюк зачинився в окремому приміщенні та знову застосував вибухівку. Внаслідок цього дістали поранення двоє бійців КОРД, які штурмували приміщення.

Сам Ігор Гуменюк під час цього інциденту загинув: в МВС заявили, що він підірвав себе.

Фото: Офіс генпрокурора, ДБР

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