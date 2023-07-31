Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан, вона продовжить виступати на чемпіонаті світу
Гучно було не лише в Москві: Крим нібито атакували 25 дронів
Надзвичайні події
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали

Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали
Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали
Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали
Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали
Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали
Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали

У Полтавській області зіткнулася маршрутка з автомобілем Volkswagen Tiguan, унаслідок ДТП загинуло двоє людей, ще 10 дістали тілесні ушкодження.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що аварія сталася близько 15:00 на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району.

– За попередньою версією слідства сталося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса, – йдеться у повідомленні.

Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали
Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали
Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали
Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали

Наразі відомо, що тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали пасажир легкового автомобіля і ще 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доправили до лікарні.

У поліції додали, що в момент зіткнення в маршрутці перебували 17 пасажирів і водій.

Читайте також
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали

Фото: Нацполіція
ДТП, Полтавська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Туреччині внаслідок ДТП загинула дівчина-гід з України
Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали
У Вознесенську на Миколаївщині зіткнулися дві автівки, три людини загинули
ДТП у Вознесенську
На Київщині фура влетіла у блокпост: що відомо
Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали
Смертельна ДТП з нацгвардійцями: 23-річного водія відправлено під варту на 2 місяці
Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали
На великій швидкості протаранив блокпост: чоловік на смерть збив нацгвардійця, ще двох травмував
Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали
Відео
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.07.2023)
Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.07.2023)
Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.07.2023)
Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.07.2023)
Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь