Відірвало половину авто: на Полтавщині у ДТП загинуло 2 людей, ще 10 – постраждали

У Полтавській області зіткнулася маршрутка з автомобілем Volkswagen Tiguan, унаслідок ДТП загинуло двоє людей, ще 10 дістали тілесні ушкодження.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що аварія сталася близько 15:00 на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району.

– За попередньою версією слідства сталося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса, – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали пасажир легкового автомобіля і ще 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доправили до лікарні.

У поліції додали, що в момент зіткнення в маршрутці перебували 17 пасажирів і водій.

Фото : Нацполіція

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