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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Центр Донецька потрапив під обстріл: палають автівки

обстріл Донецька

Сьогодні зранку Ворошилівський район окупованого Донецька потрапив під обстріл.

Окупаційна адміністрація традиційно звинуватила українські війська, проте доказів причетності України не надала. Так само не відомо, що саме і звідки прилетіло по місту.

Від обстрілів загорілися цивільні автівки та пасажирський автобус. Окупанти поспішили заявити про загиблу та п’ятьох постраждалих.

На відео з місця можна побачити потрощений асфальт, фасади будинків, купу пожежників, які гасять транспорт.

Дим від прильотів видно в різних районах Донецька.

Сьогодні зранку росіяни з Граду обстріляли Херсон, загинув чоловік, ще двоє отримали поранення та контузії.

Також сьогодні ворог вдарив по Кривому Рогу – там влучання у житловий будинок і заклад освіти. Відомо про одного загиблого та 10 поранених.

Фото: скриншот із відео

Війна в Україні, Вибух, Донецьк
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