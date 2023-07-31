Центр Донецька потрапив під обстріл: палають автівки

Сьогодні зранку Ворошилівський район окупованого Донецька потрапив під обстріл.

Окупаційна адміністрація традиційно звинуватила українські війська, проте доказів причетності України не надала. Так само не відомо, що саме і звідки прилетіло по місту.

Від обстрілів загорілися цивільні автівки та пасажирський автобус. Окупанти поспішили заявити про загиблу та п’ятьох постраждалих.

На відео з місця можна побачити потрощений асфальт, фасади будинків, купу пожежників, які гасять транспорт.

Дим від прильотів видно в різних районах Донецька.

Сьогодні зранку росіяни з Граду обстріляли Херсон, загинув чоловік, ще двоє отримали поранення та контузії.

Також сьогодні ворог вдарив по Кривому Рогу – там влучання у житловий будинок і заклад освіти. Відомо про одного загиблого та 10 поранених.

Фото: скриншот із відео

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