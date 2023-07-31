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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Вискочили і босоніж по склу: мешканці будинку у Кривому Розі про перші хвилини після удару

Вискочили і босоніж по склу: мешканці будинку у Кривому Розі про перші хвилини після удару

Мешканці багатоквартирного будинку у Кривому Розі, який вранці 31 липня атакували ракетами російські війська, розповіли про перші хвилини після удару.

Про це вони розповіли журналістам телемарафону Єдині новини.

Пригадуючи моторошні хвилини після першого вибуху, одна жінка розповіла, що їх врятувало лише те, що вони встигли вискочити разом із невісткою та дитиною у коридор.

— Після першого вибуху встигли з невісткою та дитиною в коридор усі вискочити. Не встигли забрати ані речі, нічого. І тут відразу другий вибух – нас завалило. Єдине врятувало, що були відкриті вікна і відкрилися двері. І ми встигли вискочити, босоніж по склу, – розповіла жителька зруйнованого будинку.

Жінка розповіла, що квартира вигоріла вщент, а всі їхні речі були там.

Інша мешканка будинку дуже переживала за свою внучку, яка, на щастя, жива. За її відчуттями, щойно стався перший удар, “захитався будинок”.

— Чути було так, наче в тебе у квартирі щось вибухнуло. Захитався будинок. Я у такому шоці була, що… Дуже переживала за внучку, думала, що збожеволію. Вона (внучка, – Ред.) жива. Що ж то за Росія, що ж то за народ такий, – каже жінка.

Нагадаємо, вранці 31 липня у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. Росія завдала ракетного удару по житловому будинку та будівлі навчального закладу.

Станом на 18:00 відомо про п’ятьох загиблих та ще понад 70 поранених осіб.

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