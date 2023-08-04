На Хмельниччині мавпа покусала 14-річну дівчинку – що відомо
У селі Карпівці Хмельницького району мавпа, яка тиждень тому втекла з вольєра, покусала 14-річну дівчину. Нині покусана дитина проходить антисказову терапію.
Про це повідомляє Суспільне.
За словами жителів села, зелена мавпа втекла з вольєра тиждень тому й досі бігає селом, а декілька днів тому тварина покусала 14-річну Карину Слєпчик.
– Дитині 14 років, ввечері ми були на городі та побачили мавпу. Вона прибігла до нас. Мала поряд з нею стояла і щось рукою провела, а та на неї вскочила і вчепилася їй лапами передніми за руку і зубами за пальці. Відірвала кусок м’яса з руки, і ще в одному місці дуже прокусила руку, — розповідає мати дівчини.
Чоловік, у якого жила тварина, розповів, що мавпу пів року тому привіз із собою з Харкова. Вона жила на вулиці у клітці й до цього не втікала.
– Коли їхали всі з-під обстрілів, то наші знайомі віддали нам і просили тримати у себе, поки не повернуться. Так і не повернулися. Зараз за кордоном в Іспанії,— пояснює Сергій.
Місцеві жителі звернулися до реабілітаційного центру для диких тварин з проханням допомогти упіймати мавпу, але поки цього зробити так і не змогли.
Фото: Суспільне