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Провалився міст: на Закарпатті в річку з 20-метрової висоти впали три туристки

У Закарпатській області з мосту в річку Чорна Тиса впали три туристки
Фото: ДСНС

У селі Кваси Закарпатської області через руйнування пішохідного навісного мосту загинула 54-річна туристка з Київської області.

Ще дві 37-річні відпочивальниці, які разом із нею приїхали до одного з готелів Рахівщини, дістали травм різного ступеня важкості.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, три жінки впали в річку Чорна Тиса з висоти 20 метрів, коли в них під ногами провалився шмат дерев’яного покриття мосту.

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Надзвичайна подія сталася о 22:00 3 серпня.

Рятувальники на ношах винесли постраждалих та передали лікарям екстреної медичної допомоги.

Однак 54-річна жінка померла в кареті швидкої на шляху до Рахівської районної лікарні.

Одна з 37-річних жінок наразі залишається в медзакладі.

Іншу після надання допомоги відпустили до місця тимчасового проживання для амбулаторного лікування.

Джерело: ДСНС

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