Провалився міст: на Закарпатті в річку з 20-метрової висоти впали три туристки
У селі Кваси Закарпатської області через руйнування пішохідного навісного мосту загинула 54-річна туристка з Київської області.
Ще дві 37-річні відпочивальниці, які разом із нею приїхали до одного з готелів Рахівщини, дістали травм різного ступеня важкості.
Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, три жінки впали в річку Чорна Тиса з висоти 20 метрів, коли в них під ногами провалився шмат дерев’яного покриття мосту.
Надзвичайна подія сталася о 22:00 3 серпня.
Рятувальники на ношах винесли постраждалих та передали лікарям екстреної медичної допомоги.
Однак 54-річна жінка померла в кареті швидкої на шляху до Рахівської районної лікарні.
Одна з 37-річних жінок наразі залишається в медзакладі.
Іншу після надання допомоги відпустили до місця тимчасового проживання для амбулаторного лікування.