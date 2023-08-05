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Атака Кинджалами: на Житомирщині повідомляють про вибухи
Вдень 5 серпня на Житомирщині пролунали вибухи під час масованої ракетної атаки РФ.
Про це у Telegram-каналах повідомили місцеві жителі.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуск Кинджалів у напрямку Житомира.
Також вибухи було чутно у Запоріжжі, Хмельницькій та Київській областях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 528-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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