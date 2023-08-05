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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Атака Кинджалами: на Житомирщині повідомляють про вибухи

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

Вдень 5 серпня на Житомирщині пролунали вибухи під час масованої ракетної атаки РФ.

Про це у Telegram-каналах повідомили місцеві жителі.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуск Кинджалів у напрямку Житомира.

Також вибухи було чутно у Запоріжжі, Хмельницькій та Київській областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 528-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Житомирська область, Російська агресія
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