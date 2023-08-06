На Сумщині внаслідок мінометного обстрілу РФ загинув чоловік
Внаслідок російського обстрілу на Сумщині загинув 61-річний чоловік.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
Зазначається, що 5 серпня близько 14:30 окупанти з території РФ здійснили мінометний обстріл території Новослобідської громади Конотопського району.
Внаслідок ворожої атаки загинув 61-річний житель села Манухівка. Він дістав поранення на власному подвір’ї.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
У Сумській ОВА повідомили, що протягом дня ворог здійснив 15 ворожих обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 119 вибухів.
РФ обстріляла 13 населених пунктів у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Середино-Будській, Шалигинській, Есманській та Новослобідській.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 528-му добу.
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