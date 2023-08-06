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Валентина Чорна, редакторка стрічки

На Сумщині внаслідок мінометного обстрілу РФ загинув чоловік

наслідки обстрілу РФ на Сумщині
Фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок російського обстрілу на Сумщині загинув 61-річний чоловік.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Зазначається, що 5 серпня близько 14:30 окупанти з території РФ здійснили мінометний обстріл території Новослобідської громади Конотопського району.

Внаслідок ворожої атаки загинув 61-річний житель села Манухівка. Він дістав поранення на власному подвір’ї.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Сумській ОВА повідомили, що протягом дня ворог здійснив 15 ворожих обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 119 вибухів.

РФ обстріляла 13 населених пунктів у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Середино-Будській, Шалигинській, Есманській та Новослобідській.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 528-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Офіс генпрокурора, Російська агресія, Сумська область
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