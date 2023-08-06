РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у Харківській області

У Куп’янському районі Харківської області Росія завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові. Попередньо, є загиблі та поранені.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який оприлюднив фотографію з місця, куди вдарили російські війська.

– Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу, – зазначив глава держави.

На думку президента, один цей злочин війни проти України говорить все про російську агресію.

Він вважає росіян звірами, які знищують те, що просто дає можливість жити. Зеленський зазначає, що перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя.

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