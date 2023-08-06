Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок
90% чоловіків України будуть воювати – боєць ЗСУ
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Терміново
РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у Харківській області
Російського туриста відлупцювали стільцями у готелі у Туреччині
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у Харківській області

РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у Харківській області
Фото: Офіс президента

У Куп’янському районі Харківської області Росія завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові. Попередньо, є загиблі та поранені.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який оприлюднив фотографію з місця, куди вдарили російські війська.

– Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу, – зазначив глава держави.

На думку президента, один цей злочин війни проти України говорить все про російську агресію.

Він вважає росіян звірами, які знищують те, що просто дає можливість жити. Зеленський зазначає, що перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя.

Читайте також
Спалахнула пожежа: ворог завдав ракетного удару по околицях Запоріжжя
Х-555

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Куп'янськ, Україна-Росія, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Ракетні атаки РФ по Запоріжжю і Хмельницькій області: 529-й день війни
РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у Харківській області
РФ атакує дронами Shahed Вінницьку область – ОВА
РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у Харківській області
РФ треба ставити на місце: Данілов про зрив Чорноморської зернової ініціативи
Олексій Данілов
Вибито вікна в автовокзалі та інших приміщеннях: Хмельницька ОВА про наслідки ракетної атаки РФ
РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у Харківській області
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Окопи на пляжі: туристичний сезон в Криму безповоротно зіпсований
РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у Харківській області
Набирали воду з моря та калюж: неймовірний порятунок священника ПЦУ та родини з Маріуполя
РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у Харківській області
З Батьківщини-матері зняли радянські символи: скульптура готова до встановлення тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: як зі зруйнованого будинку рятувалися люди
РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у Харківській області
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь