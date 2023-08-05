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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Херсоні під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Вибух
Фото: Факти ICTV

Сьогодні, 5 серпня, у Херсоні під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Оновлено о 10:18. У місті знову вибухи.

Наразі немає інформації щодо наслідків прильотів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 528-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Вибух, Херсон
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