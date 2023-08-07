Люди лежали на землі і кликали про допомогу: у Пакистані зійшов з рейок потяг
6 серпня в провінції Сінд на півдні Пакистану сталася залізнична катастрофа, внаслідок якої загинуло 30 людей, ще десятки інших пасажирів зазнали поранень. Серед загиблих і постраждалих є жінки і діти.
Відомо, що 10 вагонів, що прямував до Равалпінді, зійшли з рейок, а деякі перекинулися поблизу пакистанського міста Навабшах. Багато пасажирів були заблоковані. Їх з пастки витягали рятувальники. Деякі з постраждалих лежали на землі і кликали про допомогу, а місцеві жителі роздавали воду та їжу.
Старший офіцер поліції Абід Балоч, виступаючи з місця аварії, сказав, що рятувальна операція завершена.
Міністр залізниць Хаваджа Саад Рафік заявив, що аварія могла статися через механічну несправність або в результаті диверсії. За його словами, ведеться розслідування.
Залізничні аварії часто трапляються на погано обслуговуваних залізничних лініях у Пакистані, де комунікаційні та сигнальні системи не були модернізовані, а стандарти безпеки низькі.