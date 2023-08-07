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Люди лежали на землі і кликали про допомогу: у Пакистані зійшов з рейок потяг

Люди лежали на землі і кликали про допомогу: у Пакистані зійшов з рейок потяг
Фото: Getty Images

6 серпня в провінції Сінд на півдні Пакистану сталася залізнична катастрофа, внаслідок якої загинуло 30 людей, ще десятки інших пасажирів зазнали поранень. Серед загиблих і постраждалих є жінки і діти.

Відомо, що 10 вагонів, що прямував до Равалпінді, зійшли з рейок, а деякі перекинулися поблизу пакистанського міста Навабшах. Багато пасажирів були заблоковані. Їх з пастки витягали рятувальники. Деякі з постраждалих лежали на землі і кликали про допомогу, а місцеві жителі роздавали воду та їжу.

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Люди лежали на землі і кликали про допомогу: у Пакистані зійшов з рейок потяг

Старший офіцер поліції Абід Балоч, виступаючи з місця аварії, сказав, що рятувальна операція завершена.

Люди лежали на землі і кликали про допомогу: у Пакистані зійшов з рейок потяг

Міністр залізниць Хаваджа Саад Рафік заявив, що аварія могла статися через механічну несправність або в результаті диверсії. За його словами, ведеться розслідування.

Залізничні аварії часто трапляються на погано обслуговуваних залізничних лініях у Пакистані, де комунікаційні та сигнальні системи не були модернізовані, а стандарти безпеки низькі.

Джерело: The Guardian, Радіо Свобода
Аварія, Залізниця, Пакистан
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