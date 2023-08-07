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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Є загроза застосування ворогом ударних безпілотників у Харкові й області – ОВА

Є загроза застосування ворогом ударних безпілотників у Харкові й області – ОВА
Фото: Факти ICTV

Російська Федерація може застосувати ударні безпілотники для атаки у Харкові та області. Місцевих жителів закликають перейти в укриття негайно.

Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в Харківській області 6 серпня 2023 – що відомо про вибухи в Харківській області

Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Харків, Харківська область
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Анастасія Кожушко
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