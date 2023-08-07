Є загроза застосування ворогом ударних безпілотників у Харкові й області – ОВА

Російська Федерація може застосувати ударні безпілотники для атаки у Харкові та області. Місцевих жителів закликають перейти в укриття негайно.

Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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